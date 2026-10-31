Alerta de incêndio mobiliza bombeiros em Câmara de Lobos
Aguaceiro terá apagado foco de fogo próximo ao miradouro do Rancho
Uma coluna de fumo levou um turista a alertar as autoridades, esta tarde, para um possível incêndio numa zona situada acima do miradouro do Rancho, em Câmara de Lobos.
Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos mobilizaram três viaturas e 10 operacionais para o local, tendo a PSP sido igualmente accionada.
Contudo, à chegada dos meios de socorro, já não eram visíveis quaisquer vestígios de fumo ou sinais de incêndio. A ocorrência de um aguaceiro poderá ter contribuído para apagar o foco de fogo que terá estado na origem da coluna de fumo.
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