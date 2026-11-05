Idosa atropelada por mota em Câmara de Lobos
Vítima, na casa dos 70 anos, foi transportada para o Centro de Saúde
Uma mulher na casa dos 70 anos foi atropelada por uma mota, esta manhã, na Avenida Nova Cidade, nas imediações do Centro de Saúde de Câmara de Lobos.
O alerta foi dado pelas 10h54, tendo os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos mobilizado meios para prestar assistência à vítima.
A idosa apresentava queixas na cabeça, na sequência do embate contra o passeio durante a queda, e foi transportada para as urgências do Centro de Saúde local.
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