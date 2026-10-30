Idoso de 82 anos ferido em queda em Câmara de Lobos

Um homem de 82 anos ficou ferido na sequência de uma queda no interior da sua residência, na Estrada João Gonçalves Zarco, em Câmara de Lobos.

O alerta foi dado pelas 14h10, tendo os Bombeiros Voluntários Madeirenses mobilizado uma ambulância e dois operacionais para prestar socorro à vítima, que apresentava uma ferida sangrante na cabeça.

Após a assistência no local, o idoso foi transportado ao Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.