Mais de 30 milhões de euros em apoios às empresas madeirenses

As empresas madeirenses podem candidatar-se a dois sistemas de incentivos, num montante global de 30,7 milhões de euros, destinados a apoiar os custos de funcionamento e a actividade exportadora. O anúncio foi feito esta segunda-feira pelo secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues.

Dos apoios disponíveis, 6,7 milhões de euros destinam-se aos Transportes, dirigido às empresas industriais exportadoras, enquanto os restantes 24 milhões visam apoiar outros custos de funcionamento.

"São mais de 30 milhões de euros que constituem apoios importantes no momento em que empresas e famílias pagam a dolorosa factura do aumento do preço dos combustíveis", afirmou o governante, na sessão de apresentação do programa de capacitação 'Madeira Goods Go Global'.

A iniciativa, desenvolvida pela Madeira Parques Empresariais em parceria com a AICEP, pretende preparar as empresas regionais para a internacionalização, através de formação gratuita em áreas como exportação, logística, marketing internacional e financiamento.

Segundo o presidente da Madeira Parques Empresariais, Gonçalo Pimenta, citado em comunicado, 17 das 24 empresas identificadas nos parques empresariais com interesse em iniciar ou reforçar a actividade exportadora aderiram ao programa, correspondendo a uma taxa de participação de 70,8%.