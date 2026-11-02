Embaixador destaca Portugal como único país da UE em missões oficiais à Venezuela

O embaixador de Portugal na Venezuela afirmou em Caracas que Portugal é o único país da União Europeia que enviou membros do Governo em missão oficial ao território venezuelano, sublinhando a dimensão ímpar da comunidade portuguesa no país.

"Portugal é o primeiro país a ter esta iniciativa de primeiro fazer vir à Venezuela membros do seu Governo. Ainda nenhum país da União Europeia o fez", afirmou no domingo Frederico Silva.

O diplomata falava na residência oficial da Embaixada de Portugal, em Caracas, durante a sessão de boas-vindas à comitiva ministerial e aos representantes das cerca de 30 empresas portuguesas que integram a missão empresarial organizada pela Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP).

Frederico Silva apontou a chegada do Ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, acompanhado pela presidente da AICEP, Ana Casaca, e a visita do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa --- que se desloca pela terceira vez ao país --- como provas inequívocas do "compromisso sério, sólido e construtivo" de Portugal para com a Venezuela.

Reiterando a profundidade histórica e o envolvimento sociológico único entre os dois países, Frederico Silva sublinhou que a comunidade portuguesa e lusodescendente na Venezuela é "fabulosa, respeitadíssima, forte e dedicada", mantendo uma presença marcante em todo o território.

"Temos neste país uma comunidade que nos orgulha imenso, de portugueses que vieram de Portugal, dos seus filhos e dos seus netos que são portugueses, e da comunidade portuguesa em geral, em que nós, com muita honra, incluímos aqueles que são os lusodescendentes", frisou.

Apoiada numa rede diplomática e consular que inclui a embaixada, dois consulados-gerais (Caracas e Valência), 11 cônsules honorários e uma "forte dinâmica" de apreço institucional por parte de todos os estados visitados, a presença lusa posiciona-se, segundo o embaixador, para acompanhar a fase de reformulação estrutural em que o país se encontra.

O diplomata assinalou que, apesar das incertezas e indefinições que ainda persistem no tecido económico e estrutural venezuelano - afetado por danos significativos nas vias estruturais, indústrias e sistemas de eletricidade -, a abertura demonstrada pelas autoridades e pela sociedade local oferece um cenário propício para a cooperação.

"Este é um momento fundacional de uma abordagem crescente, proveitosa mutuamente, e para a qual a parte venezuelana - quando me refiro à parte venezuelana, refiro-me às suas autoridades, a sua sociedade, o seu tecido empresarial -, estão de forma claríssima abertos para a ideia de cooperação", concluiu Frederico Silva.