Portugal diz que diáspora é ativo estratégico para recuperação económica da Venezuela

O secretário de Estado das Comunidades, Emídio Sousa, afirmou este domingo, em Caracas, que os empresários portugueses no estrangeiro são um "ativo estratégico" fundamental para impulsionar a cooperação económica e participar no desenvolvimento e recuperação da Venezuela.

"Vejo a nossa comunidade no estrangeiro, a comunidade empresarial, como um ativo estratégico para o país", afirmou o governante português, sublinhando que Portugal dispõe de empresários de sucesso na diáspora cujo potencial deve ser plenamente aproveitado em articulação com o setor económico.

Emídio Sousa falava na residência oficial do embaixador de Portugal, em Caracas, durante a receção de boas-vindas aos representantes de cerca de 30 empresas portuguesas que integram a delegação empresarial que participa no Fórum Empresarial Portugal-Venezuela, organizado pela Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) .

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas destacou o trabalho conjunto e coordenado entre a diplomacia, a AICEP e o Ministério da Economia na aproximação ao mercado venezuelano: "Eu chego às comunidades e vocês chegam com as empresas, porque eu acho que isto é que é aquilo que Portugal pode aproveitar".

Na intervenção, o responsável relembrou ainda o apoio humanitário prestado por Portugal na sequência do terramoto de 24 de junho, que provocou cerca de 6.400 mortos --- entre os quais 150 portugueses e luso-venezuelanos ---, sublinhando o envio imediato de 64 profissionais de emergência, aviões com medicamentos, ambulâncias e toneladas de equipamento de socorro.

Emídio Sousa recordou a audiência mantida na altura com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodriguez, que agradeceu a ajuda prestada e afirmou ter "a comunidade portuguesa em muito boa consideração e estima", manifestando vontade de "contar com os portugueses e com Portugal para a recuperação do país e para o ciclo de desenvolvimento".

"Eu disse que, com certeza, iria falar com os meus colegas da economia e que vínhamos para cá, porque entendemos que este é um país cheio de oportunidades", explicou o secretário de Estado, enaltecendo a rapidez com que a missão empresarial foi organizada em poucos meses, em parceria com o Ministro da Economia, Manuel Castro Almeida.

O governante manifestou a expectativa de que os contactos iniciados em Caracas permitam às empresas nacionais avaliar as oportunidades no terreno e estabelecer parcerias sólidas de negócio.

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, acompanha o ministro da Economia e da Coesão Territorial de Portugal, Manuel Castro Almeida, que iniciou no domingo uma visita oficial de três dias à Venezuela com o objetivo de reforçar as relações políticas e económicas entre os dois países.

A acompanhar a visita oficial estão também uma delegação de representantes de quase 30 empresas de Portugal, a presidente da AICEP, Ana Casaca, e o Chefe de Gabinete da Presidência do Governo Regional da Madeira, Rui Abreu.