Diego Requena Torres assume direcção do Savoy Palace e Royal Savoy

A Savoy Signature anunciou a nomeação de Diego Requena Torres para o cargo de director-geral do Savoy Palace, acumulando as funções de director de área, com responsabilidade sobre aquela unidade hoteleira e o Royal Savoy, ambas localizadas no Funchal.

Com mais de 20 anos de experiência internacional na hotelaria de luxo, o novo responsável assume a gestão estratégica e operacional do Savoy Palace e a coordenação do Royal Savoy, tendo como objectivo reforçar o posicionamento das duas unidades nos mercados nacional e internacional.

Antes de integrar a Savoy Signature, revela uma nota da Savoy Signature, Diego Requena Torres desempenhou funções de director de Operações no Six Senses Rome e no Hotel Martinez Cannes, tendo também passado pelo Hilton Tokyo e pelo Waldorf Astoria, na área de Food & Beverage.

O novo director-geral manifesta entusiasmo pelo desafio, assumindo o compromisso de elevar a experiência dos hóspedes, valorizar as equipas e assegurar uma gestão financeiramente sustentável.

Por seu turno, Roberto Santa Clara destaca a experiência internacional do novo responsável, considerando que a sua contratação reforça a aposta do grupo no talento e na qualidade da oferta hoteleira. Citado no comunicado, o CEO da Savoy Signature, refere que "a contratação do Diego Requena Torres representa a integração de um profissional reconhecido internacionalmente. A sua experiência na gestão hoteleira de luxo e na gestão de equipas reforça a nossa aposta contínua no talento e numa proposta de valor".