Governo reconduz direcção do Instituto do Vinho

O Governo Regional decidiu manter, por mais três anos, a actual equipa dirigente do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM). Os três membros do Conselho Directivo foram reconduzidos nos respectivos cargos, conforme determinam os despachos conjuntos publicados ontem, 26 de Outubro, no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira (JORAM).

Tiago Miguel Reis Ferreira de Freitas continuará a exercer as funções de presidente do Conselho Directivo, enquanto Gonçalo Tito Camacho Caldeira e Marisa Maria Pereira dos Santos e Costa permanecem como vogais daquele organismo público, tutelado pela Secretaria Regional de Agricultura e Pescas.

As três renovações produzem efeitos a partir de 1 de Dezembro de 2026, prolongando os mandatos até 30 de Novembro de 2029. Os dirigentes tinham sido nomeados em Dezembro de 2023, igualmente por um período de três anos, estando as actuais comissões de serviço prestes a terminar.

Nos despachos, assinados pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e pelo secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, a continuidade da equipa é justificada pela avaliação positiva do desempenho dos responsáveis e pelos resultados alcançados durante o mandato.

O Executivo considera que os dirigentes demonstraram competência técnica, aptidão, experiência profissional e formação adequadas às funções, destacando o contributo de cada um para a concretização da missão do IVBAM.

Os documentos esclarecem ainda que os três responsáveis cumpriram os procedimentos legalmente exigidos para a renovação, incluindo a apresentação dos relatórios de actividade e dos resultados obtidos durante o exercício dos cargos.

Com esta decisão, o Governo Regional assegura a continuidade integral da estrutura dirigente do Instituto, responsável por áreas estratégicas da economia e da identidade regional, nomeadamente o vinho, o bordado e o artesanato madeirenses.