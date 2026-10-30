Incêndio em mato junto à Escola da Torre

Um incêndio em mato deflagrou esta tarde em Câmara de Lobos, nas proximidades da Escola da Torre e do quartel dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos.

O alerta foi dado pelas 12h32 e o fogo foi dado como extinto às 13h10, após a intervenção de dez operacionais, apoiados por três veículos, incluindo um veículo pesado e outro ligeiro de combate a incêndios.

Apesar da proximidade ao estabelecimento de ensino e a outros imóveis nas redondezas, a rápida intervenção dos bombeiros permitiu dominar as chamas, que não chegaram a ameaçar qualquer edifício.