Benfica vai acabar com equipa de sub-23 no final desta época

O Benfica deixará de competir na próxima época no escalão de sub-23, optando por "concentrar" nas equipas de juniores e B o talento de futebolistas que possam subir ao plantel principal dos 'encarnados', informou hoje o clube lisboeta.

"O percurso de referência será dos Sub-19 à equipa B e, para os jogadores que se afirmem, desta para a equipa principal", disse o clube em comunicado, acrescentando que, neste contexto, a equipa de sub-23 será descontinuada a partir do final da presente época.

No modelo de transição para o futebol profissional, o Benfica concentra atualmente a equipa de sub-19 (campeonato de juniores e Youth League), os sub-23, a disputaram a primeira fase desse campeonato sob o comando do treinador Vítor Vinha, e a equipa B, a competir na II Liga.

"A concentração de talento deverá permitir melhorar os processos de treino, aumentar a estabilidade e a competitividade dos plantéis, reforçar a qualidade do recrutamento e tornar mais eficiente a organização operacional do futebol de formação", justificou o Benfica.

O campeonato de sub-23 passou a fazer parte dos quadros competitivos nacionais a partir de 2018/19, tendo tido como vencedores o Estoril Praia (três vezes), o Desportivo das Aves, o Estrela da Amadora, o Torreense e o atual detentor do troféu, Académico de Viseu.

O Benfica ocupa o 14.º lugar na presente edição do campeonato de sub-23, após 10 partidas realizadas.