Paulo Fonseca assume que há possibilidade de treinar o Sporting
O português Paulo Fonseca, atualmente no Lyon, assumiu hoje que há uma possibilidade de ser o novo treinador da equipa de futebol do Sporting, mas garantiu que segunda-feira ainda estará no treino da formação francesa.
"Há uma possibilidade neste momento (sobre ida para o Sporting). Mas, não posso dizer nada. Veremos nos próximos dias. Na segunda-feira, estarei presente com o grupo no treino. Depois disso, é difícil dizer o que vai acontecer", afirmou Paulo Fonseca.
O treinador de 53 anos falava aos jornalistas em Lyon, em conferência de imprensa após o triunfo caseiro por 2-0 sobre o Angers, em encontro da nona jornada da Liga francesa de futebol.
Nessa partida, nos festejos do segundo golo, Fonseca ficou visivelmente emocionado quando Tolisso, o marcador, e a restante equipa se juntaram ao português junto ao banco de suplentes.
O técnico nascido em Moçambique está no Lyon desde janeiro de 2025 e tem contrato até junho de 2027.