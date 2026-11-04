“Na hotelaria, a consistência é o segredo”

Manter a qualidade do serviço em todos os hotéis e acompanhar o crescimento sem perder atenção ao detalhe são as prioridades da Savoy Signature. Roberto Santa Clara, CEO da empresa distinguida como “Maior e Melhor” na iniciativa 500 Maiores e Melhores Empresas da Madeira, apontou a consistência como a base do trabalho do grupo.

“A hotelaria vive muito da ambição do pormenor, do detalhe”, afirmou aos jornalistas à margem da cerimónia que consagrou a unidade no panorama regional.

Para o responsável, esse padrão depende sobretudo das pessoas: a empresa tinha cerca de 1.300 trabalhadores em Outubro, de 24 nacionalidades, mais de 300 dos quais estrangeiros.

“Um dos propósitos da Savoy tem muito a ver com igualar o standard de serviço nos diferentes produtos do nosso portefólio, sejam de quatro ou cinco estrelas”, explicou. A integração das equipas e a capacidade de atrair e reter profissionais são, por isso, desafios centrais para o grupo.

A Savoy Signature regista uma antiguidade média de 5,6 anos e uma idade média de 39 anos. Santa Clara destacou os trabalhadores que têm crescido dentro da empresa e defendeu a continuidade de uma estratégia assente no detalhe, no design e na qualificação do produto.

“É pelo detalhe, por superar e pela humanidade que acreditamos que vamos continuar”, afirmou. Apesar de reconhecer um abrandamento do mercado, o CEO disse estar optimista quanto ao desempenho deste ano e confiante na capacidade do grupo para manter a ambição e a consistência.