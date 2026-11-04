500 Maiores distinguem hoje empresas da Madeira

Empresários, gestores e representantes de algumas das principais empresas da Madeira estão reunidos no Savoy Palace, no Funchal, para a 37.ª edição das ‘500 Maiores e Melhores Empresas da Madeira’, que distingue os desempenhos empresariais relativos a 2025. A iniciativa reúne responsáveis de diferentes sectores de actividade, representantes de instituições financeiras e membros dos governos da República e da Região.

O secretário de Estado da Economia, João Rui Ferreira, participa no encontro em representação do primeiro-ministro, Luís Montenegro, tendo uma intervenção prevista antes do jantar. O Governo Regional estará representado pelo secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, em substituição do presidente do Executivo, Miguel Albuquerque, ausente da Madeira.

A iniciativa é promovida, como vem sendo hábito, pelo DIÁRIO, em parceria com a Previsão, a ECAM e a PKF, contando com a Informa D&B como parceira de conhecimento e a classificação das empresas assenta na análise dos respectivos indicadores económicos e financeiros, permitindo comparar os resultados obtidos em diferentes sectores de actividade.

O programa começa pelas 17h30, no espaço Terreiro do Savoy Palace, com intervenções de António Barreiros, director comercial da Informa D&B; Amílcar Lourenço, administrador do Santander; Sérgio Jesus, managing partner da ECAM; e José Manuel Rodrigues, secretário regional da Economia.

A entrega dos prémios está prevista para as 18h15, com a participação de Sérgio Jesus, Ricardo Miguel Oliveira, director do DIÁRIO, Rúben Garanito, da PKF, Gregório Mourinho, da Previsão, e José Manuel Rodrigues.

O programa inclui ainda um período de contactos entre os participantes, seguindo-se o jantar, durante o qual está prevista a intervenção do secretário de Estado da Economia.