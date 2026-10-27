Saúde feminina e mercado de trabalho em debate no Funchal

O Centro MaMi – Centro de Desenvolvimento Infantil e Familiar promove, esta sexta-feira, 30 de Outubro, as I Jornadas da Mulher, uma iniciativa que terá lugar na Assembleia Municipal do Funchal e que pretende fomentar a reflexão sobre os desafios enfrentados pelas mulheres na sociedade actual.

O evento integra as comemorações do primeiro aniversário do Centro MaMi e terá como principais temas a saúde feminina e a participação das mulheres no mercado de trabalho.

A iniciativa reunirá profissionais de diferentes áreas, que irão partilhar experiências, conhecimentos e perspectivas sobre as conquistas alcançadas e os obstáculos que ainda persistem nestes dois domínios.

Com esta primeira edição, o Centro MaMi pretende criar um espaço de diálogo e partilha, incentivando a reflexão sobre o papel da mulher na sociedade e a importância de promover a igualdade de oportunidades e o bem-estar feminino.