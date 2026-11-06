Entroncamento dos Prazeres encerrado ao trânsito no dia 11 de Novembro

A circulação automóvel no entroncamento dos Prazeres, na Via Expresso (VE3), estará interdita na próxima quarta-feira, 11 de Novembro, entre as 8 e as 19 horas, devido a trabalhos de reparação do pavimento.

Segundo informa a concessionária Viaexpresso, a intervenção decorrerá entre os quilómetros 21,1 e 21,2, (troço de saída e entrada na Via Expresso) sendo necessário recorrer à Estrada Regional 222 (ER222) como percurso alternativo.

A empresa adianta que os trabalhos estarão devidamente sinalizados, apelando aos automobilistas para que respeitem a sinalização e as instruções transmitidas no local.