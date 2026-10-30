Marítimo- Chaves, para a Taça de Portugal, no dia 21 de Novembro

Já estão definidos os horários dos 16 avos de final da Taça de Portugal. No que se refere ao jogo do Marítimo com o Desportivo de Chaves, o encontro está marcado para 21 de Novembro, às 17h00, no Estádio do Marítimo, e será transmitido em directo no Canal 11.

Caso ultrapasse a equipa flaviense, o Marítimo voltará a actuar perante os seus adeptos nos oitavos de final, desta feita diante do vencedor do confronto entre o Vitória de Sernache, da Liga 3, e o Lusitânia de Lourosa, da II Liga. Oitavos que se disputam entre 15 e 17 de Dezembro.