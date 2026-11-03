Levada do Furado temporariamente encerrada
Percurso entre o Ribeiro Frio e os Lamaceiros está interdito por motivos de segurança
O percurso pedestre PR10 – Levada do Furado, entre o Ribeiro Frio e os Lamaceiros, encontra-se temporariamente encerrado por motivos de segurança, informou o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN).
O organismo apela aos visitantes para que respeitem a sinalização de interdição e não circulem no percurso enquanto se mantiver o encerramento.
A reabertura será comunicada assim que estiverem reunidas as condições de segurança necessárias.
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