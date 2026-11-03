Levada do Furado temporariamente encerrada

O percurso pedestre PR10 – Levada do Furado, entre o Ribeiro Frio e os Lamaceiros, encontra-se temporariamente encerrado por motivos de segurança, informou o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN).

O organismo apela aos visitantes para que respeitem a sinalização de interdição e não circulem no percurso enquanto se mantiver o encerramento.

A reabertura será comunicada assim que estiverem reunidas as condições de segurança necessárias.