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Levada do Furado temporariamente encerrada

Percurso entre o Ribeiro Frio e os Lamaceiros está interdito por motivos de segurança

Levada do Rei
Levada do Rei, foto OD

O percurso pedestre PR10 – Levada do Furado, entre o Ribeiro Frio e os Lamaceiros, encontra-se temporariamente encerrado por motivos de segurança, informou o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN).

O organismo apela aos visitantes para que respeitem a sinalização de interdição e não circulem no percurso enquanto se mantiver o encerramento.

A reabertura será comunicada assim que estiverem reunidas as condições de segurança necessárias.

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