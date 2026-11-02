Levada do Furado temporariamente encerrada por motivos de segurança

O Instituto de Florestas e Conservação da Natureza informou, esta segunda-feira, que o PR10 - Levada do Furado (Ribeiro Frio – Lamaceiros) se encontra temporariamente encerrado, por motivos de segurança.



Apelamos a todos os visitantes para que respeitem a sinalização de interdição e não circulem no percurso enquanto se mantiver o encerramento. A reabertura será comunicada assim que estiverem reunidas as necessárias condições de segurança. Agradecemos a compreensão de todos! IFNC