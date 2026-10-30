Antigos Combatentes assinalam dia 11 os aniversários do Armistício e do fim da Guerra do Ultramar

O 108.º aniversário do Armistício da Grande Guerra e o 52.º aniversário do fim da Guerra do Ultramar são assinalados no próximo dia 11 de Novembro, quarta-feira, com uma cerimónia junto ao Monumento dos Combatentes, na Avenida do Mar, no Funchal.

A iniciativa está marcada para as 10h30 e é presidida pelo Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Paulo Barreto, que promove a cerimónia em conjunto com o presidente da Comissão Administrativa do Núcleo do Funchal da Liga dos Combatentes, 1.º tenente Vítor Fernandes.

O programa prevê a chegada das entidades convidadas às 10h15 e a ocupação dos lugares na tribuna às 10h25. Às 10h30, tem início a cerimónia, com alocuções alusivas às efemérides, homenagem aos mortos, deposição de uma coroa de flores na base do monumento e invocação religiosa.

O encerramento está previsto para as 11h00, com a interpretação do Hino da Liga dos Combatentes, seguindo-se, às 11h10, a saída da entidade que preside à cerimónia.