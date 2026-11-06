Mau tempo adia Campeonatos Regionais de Corta-Mato para 14 de Novembro

Os Campeonatos Regionais de Corta-Mato, inicialmente previstos para este fim-de-semana, nas Feiteiras, foram adiados para o próximo dia 14 de Novembro, devido às previsões de mau tempo e ao alerta laranja emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A decisão foi anunciada pela Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira (AARAM), que justifica a alteração com a necessidade de garantir a segurança dos atletas, da organização e do público.

As competições, destinadas aos escalões Sub-14, Sub-16, Sub-18, Sub-20 e Absolutos, mantêm o local e os horários inicialmente previstos.

Face ao adiamento, a AARAM informa que o prazo de inscrições foi prolongado até 11 de Novembro, podendo os interessados inscrever-se através do portal oficial fpacompeticoes.pt.