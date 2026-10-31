Conselho Regional do PSD/Madeira reúne a 14 de Novembro no Porto Santo

No próximo dia 14 de Novembro, o PSD/M reúne o seu Conselho Regional no Porto Santo.

Um evento que tem arranque previsto para as 11 horas, no auditório do Centro Cultural e de Congressos daquela Ilha e no qual se espera que marquem presença mais de uma centena de conselheiros, estando igualmente aberta a participação a todos os militantes social-democratas.

Segundo nota à imprensa, a realização deste encontro no Porto Santo traduz a dinâmica e a estratégia de proximidade às estruturas locais que tem vindo a marcar a actuação do partido e será, sem dúvida, uma oportunidade para reforçar a articulação entre os órgãos regionais e locais e abordar as linhas de orientação política para o próximo ano.

É expectável que, neste Conselho Regional, venham a ser renovados os apelos à mobilização e participação activa dos militantes em todas as ações que reforcem a proximidade aos cidadãos, bem como ao envolvimento destes nas iniciativas previstas para os próximos meses, nomeadamente no Jantar de Natal do Partido, agendado para o dia 12 de Dezembro.

À semelhança dos Conselhos Regionais anteriores, o presidente do PSD/M, Miguel Albuquerque, deverá fazer o balanço da sua governação e abordar a execução do Programa de Governo, com particular enfoque nos compromissos concretizados e em curso no Porto Santo.