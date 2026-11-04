Parque Urbano da Nazaré recebe iniciativa "Naza Viva" a 14 de Novembro

O Parque Urbano da Nazaré recebe, a 14 de Novembro, a iniciativa “Naza Viva”, promovida pela Câmara Municipal do Funchal, através da Divisão de Desporto. A actividade decorre entre as 10 e as 13 horas e pretende dinamizar aquele espaço público, incentivar a prática de exercício físico e promover hábitos de vida saudáveis.

O programa inclui actividades destinadas a diferentes faixas etárias, nomeadamente insufláveis, circuito de arborismo, cama elástica, jogos tradicionais, twister, tiro com arco, peteca, ciclismo, orientação, xadrez e pinturas faciais. Estará também em exposição uma ambulância, permitindo aos participantes conhecer os equipamentos e materiais utilizados neste tipo de veículo de emergência.

A iniciativa pretende reforçar a ligação da comunidade ao Parque Urbano da Nazaré, valorizando-o enquanto espaço de encontro, lazer e bem-estar. A designação “Naza Viva” recupera a identidade do bairro da Nazaré e associa-a à energia e vitalidade que o município pretende promover através da participação e do convívio entre gerações.

A organização conta com a colaboração da Associação de Xadrez da Região Autónoma da Madeira, da Academia de Xadrez da Madeira, da Associação de Ciclismo da Madeira, da Associação de Orientação da Região Autónoma da Madeira, da Associação da Madeira de Desporto para Todos e dos Bombeiros Sapadores do Funchal.