Montenegro convoca PS e Chega para discutir a crise na habitação domina imprensa

A habitação é o tema transversal às primeiras páginas da imprensa generalista desta quarta-feira, 4 de Novembro de 2026, com Luís Montenegro a convocar os líderes do PS e do Chega para discutir políticas destinadas a responder à crise. A economia, a privatização da TAP e os apoios à aquisição de veículos eléctricos também estão em destaque, enquanto o Sporting ocupa as manchetes desportivas após vencer o Shakhtar Donetsk na Liga dos Campeões.

Na imprensa generalista, a começar na revista Sábado, que destaca a sucessão na Vila Galé, o alegado incumprimento de João Nabais perante a CGD, a facturação de Cunha Vaz no sector da Saúde e a polémica em torno de um governante que tutela os media e é accionista de jornais e televisões. A alimentação e o tratamento do cancro completam a primeira página.

No Correio da Manhã dá-se destaque aos apoios do Estado para a compra de carros eléctricos por famílias com rendimentos mais baixos, à convocatória de Montenegro para discutir a habitação e a vários casos de polícia e justiça. O jornal também aborda a fraude bancária, a fuga de um grupo criminoso para o Brasil e a actualidade do Benfica e do FC Porto.

No Público o destaque vai para a reunião convocada pelo primeiro-ministro para discutir políticas de habitação, as alterações previstas na estrutura do ensino secundário e o avanço da privatização da TAP para a fase de avaliação pelos reguladores. Duarte Lima, a guerra na Ucrânia e os problemas ambientais no Alentejo também estão em evidência.

O Jornal de Notícias coloca em destaque as declarações de Luís Montenegro sobre a necessidade de tempo para construir casas. A falta de queixas e o Halloween afastam a PSP de um festival nazi, enquanto a fraude fiscal, a mobilidade e a peregrinação a Santiago de Compostela também merecem atenção.

E o Diário de Notícias acompanha a convocatória de PS e Chega para discutir a habitação, a privatização da TAP e a despesa adicional em obras públicas, que atingiu um recorde. O jornal destaca ainda as medidas de escolas para atrair professores, a preparação europeia de uma força de manutenção de paz na Ucrânia e a vitória do Sporting.

Já na imprensa económica, o Negócios destaca o alargamento da garantia pública a mais jovens, através de alterações no IRS, e a entrada da Lufthansa no processo de privatização da TAP, com o Estado a pretender sair o mais rapidamente possível. Os apoios à compra de eléctricos, a operação BPCE-GamaLife e as perspectivas de produtividade associadas à inteligência artificial completam a primeira página.

E o Jornal Económico acompanha a venda de 49,9% da TAP à Lufthansa por 1.201 milhões de euros e o início do processo de alienação de uma posição maioritária no banco dos CTT. O jornal destaca ainda a queda dos lucros do Novobanco, a subida dos resultados da NOS e a intenção de Bruxelas de facilitar o cancelamento de subscrições online.

Por fim, na imprensa desportiva, o Record destaca a nova abordagem táctica do Sporting e a vitória que permite à equipa avançar na Liga dos Campeões. O regresso de Paulo Fonseca a Portugal, a preparação do FC Porto para o encontro com o Nápoles e a situação de Echeverri no Benfica também estão em foco.

O Jogo salienta que a vitória leonina foi construída com trabalho e sofrimento, destacando o golo de Doumbia e a estratégia de Tiago Fernandes. O FC Porto-Nápoles é apresentado como um duelo decisivo para a sobrevivência europeia, com Farioli a exigir uma subida de nível.

E A Bola associa a vitória do Sporting à chegada de Paulo Fonseca e à capacidade da equipa para somar pontos em Londres. O jornal destaca ainda a promessa de Farioli de apresentar "o FC Porto de sempre" frente ao Nápoles, a entrada de Echeverri no Benfica e a morte de um jogador em Espanha.