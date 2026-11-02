Regresso ou não de Ronaldo à selecção conhecido na sexta-feira

O selecionador Jorge Jesus anuncia a próxima convocatória de Portugal na sexta-feira, data em que se vai saber se o futebolista Cristiano Ronaldo estará ou não de regresso à seleção nacional, depois de ter abandonado o último estágio.

De acordo com uma nota publicada hoje no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), as escolhas de Jesus - e a decisão sobre o retorno do avançado e capitão de 41 anos - serão conhecidas numa conferência de imprensa agendada para as 12:00, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Já com a qualificação para os quartos de final garantida no Grupo A4 da Liga das Nações, Portugal defronta a Dinamarca em Braga, em 14 de novembro, e o País de Gales, em Cardiff, em 17, no fecho do agrupamento, mas todas as atenções vão estar viradas para o 'caso' Ronaldo, recordista mundial de jogos (234), golos (146) e uma das maiores figuras de sempre da história do futebol.

No dia 30 de setembro, o capitão da equipa das 'quinas' e avançado dos sauditas do Al Nassr deixou o estágio da seleção portuguesa, em Copenhaga, onde preparava os jogos frente à Dinamarca e à Noruega, depois dos triunfos com País de Gales (1-0) e frente à formação norueguesa (2-1).

Ronaldo foi titular frente ao País de Gales, em Alvalade, e suplente não utilizado na visita a Oslo, na qual esteve a aquecer grande parte da segunda parte. No final desse encontro, o madeirense saiu do relvado visivelmente insatisfeito, sem se juntar aos companheiros de seleção nos agradecimentos aos adeptos lusos no estádio.

Na sequência da conferência de imprensa de Jesus de antevisão ao jogo com a Dinamarca, Ronaldo abandonou mesmo o estágio da equipa das 'quinas', alegando, mais tarde, numa mensagem escrita, que o selecionador lhe faltou à palavra mais do que uma vez.

Ronaldo acabou suspenso por 30 dias e multado em 255 euros pelo Conselho de Disciplina (CD) da FPF, mas a punição termina antes dos próximos jogos da seleção portuguesa.

Fora da 'esfera' Ronaldo, a precisar de apenas um ponto para confirmar o primeiro lugar do grupo, Jesus já sabe que não vai poder contar com Francisco Conceição, que recebeu uma suspensão de três jogos por ter sido expulso frente à Noruega, castigo que foi reforçado pela UEFA devido ao mau comportamento do jogador após ter visto o cartão vermelho.

O lateral João Cancelo, suspenso por uma partida devido a acumulação de amarelos, poderá ser poupado pelo selecionador nacional, enquanto Nuno Mendes está em dúvida devido a problemas físicos.

Sucessor do espanhol Roberto Martínez após o Mundial2026, Jesus, de 72 anos, teve uma estreia 100% vitoriosa como selecionador português, com quatro triunfos em quatro jogos, na defesa do título da Liga das Nações.