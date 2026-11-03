Pão Por Deus juntou 50 participantes na Camacha

A Associação do Caminho Real da Madeira (ACRM) reuniu cerca de 50 participantes, no passado domingo, na Camacha, para celebrar a tradição do Pão Por Deus, numa iniciativa que conjugou pedestrianismo, gastronomia e valorização do património local.

Apesar da chuva persistente e do nevoeiro, a primeira actividade da associação naquela freguesia de Santa Cruz começou junto à Igreja Nova, onde o padre Óscar Andrade apresentou aspectos da história e das tradições locais. Seguiu-se uma visita ao Mercadinho do Largo da Achada.

O percurso pelos antigos caminhos da Camacha, em direcção ao Rochão, teve de ser encurtado devido às condições meteorológicas. Pelo caminho, houve paragens em estabelecimentos comerciais e antigas mercearias, proporcionando momentos de convívio e partilha de iguarias tradicionais.

A caminhada terminou na sede do Grupo de Folclore do Rochão, onde os participantes foram recebidos com pão de casa, bolo de castanha e um almoço tradicional de carne de porco salgada com arroz de couve, acompanhado de sidra.

A celebração incluiu cantares ao despique e a distribuição dos tradicionais sacos de Pão Por Deus, com castanhas, nozes, maçãs, romãs e figos.

A associação agradeceu o apoio do Grupo de Folclore do Rochão, da Junta de Freguesia da Camacha e do padre Óscar Andrade.

O próximo encontro está marcado para 28 de Novembro, com a VI Conferência do Caminho Real, na Casa da Luz, no Funchal, dedicada ao tema 'Reviver os Caminhos: Memória, Transmissão e Futuro'.