Escola da Camacha poupa 50% na energia após investimento superior a dois milhões

A Escola Básica com Pré-Escolar e Creche Dr. Alfredo Nóbrega Júnior, na Camacha, passa a dispor de melhores condições de conforto térmico e acústico e de sistemas de maior eficiência energética, numa intervenção que permitirá reduzir em 50% os gastos com energia daquele estabelecimento de ensino. A empreitada, financiada ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), representou um investimento de 1.744.000,01 euros, acrescido de IVA, ultrapassando os dois milhões de euros no total.

A obra, iniciada em Julho de 2025, está concluída e foi visitada esta segunda-feira pelo presidente do Governo Regional. Miguel Albuquerque destacou a importância de garantir edifícios escolares com melhores condições de isolamento e poupança energética. “É fundamental, neste momento, nós termos as escolas confortáveis, funcionais, com capacidade também de renovação energética para as poupanças de energia”, afirmou.

O governante sublinhou a importância da intervenção na Camacha, devido às características climáticas da localidade, e adiantou que outras escolas também serão alvo de obras, nomeadamente a Escola Secundária de Francisco Franco e estabelecimentos de ensino da Calheta e de São Vicente.

Entre os trabalhos realizados destaca-se a substituição dos vãos envidraçados por caixilharia com corte térmico e o isolamento térmico e acústico de cerca de 150 janelas, com o objectivo de melhorar as condições de utilização dos espaços escolares. A intervenção abrangeu também a aplicação de isolamento térmico nas coberturas e a substituição dos sistemas de iluminação, que passam integralmente a utilizar tecnologia LED.

No domínio energético, foram instalados sistemas fotovoltaicos para autoconsumo, com armazenamento em baterias, permitindo que uma parte significativa das necessidades de electricidade da escola passe a ser assegurada através de energia solar. A conjugação destas medidas deverá traduzir-se numa redução de 50% dos encargos energéticos do estabelecimento.

A empreitada incluiu ainda trabalhos de reabilitação das redes de abastecimento de água, esgotos, electricidade, telecomunicações e segurança contra incêndios, bem como intervenções nas zonas exteriores.

O presidente do conselho executivo, Daniel Quintal, considerou que a intervenção tornou o edifício “muito mais confortável e também muito mais eficiente”. Entre os principais trabalhos, destacou a instalação de iluminação LED, a substituição de todas as janelas por vidros duplos e a recuperação dos espaços exteriores, que se encontravam degradados.

Em nome da comunidade educativa, agradeceu a realização das obras, salientando os benefícios para alunos, professores e funcionários. As melhorias deverão também contribuir para o processo de aprendizagem, permitindo “promover aprendizagens significativas e de qualidade nas nossas crianças, da creche até ao nono ano”, afirmou.

A Escola Dr. Alfredo Nóbrega Júnior conta actualmente com 419 alunos, 90 professores e 51 funcionários não docentes.