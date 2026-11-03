Sporting vence Shakhtar Donetsk no primeiro jogo sem Rui Borges

O Sporting venceu hoje os ucranianos do Shakhtar Donetsk, por 1-0, na quarta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, naquele que foi primeiro jogo sem o treinador Rui Borges.

No estádio Stamford Bridge, em Londres, casa emprestada da formação ucraniana devido à invasão da Rússia, os 'leões' marcaram o único golo da partida por intermédio do internacional italiano Issa Doumbia, aos 59 minutos.

Depois da derrota em casa na ronda anterior frente aos austríacos do LASK Linz (3-2), o Sporting regressou aos triunfos na 'Champions', num jogo em que foi orientado pelo técnico Tiago Fernandes, que assumiu o comando interino da equipa depois da saída de Rui Borges.

Com esta vitória, a terceira em quatro jogos na fase de liga, o Sporting passa a somar nove pontos e segue provisoriamente no quinto lugar, enquanto o Shakhtar Donetsk é 18.º, com quatro.