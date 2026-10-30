Casa do Povo do Porto Santo celebra Pão por Deus com alunos das escolas

A Casa do Povo do Porto Santo está a assinalar, esta sexta-feira, a tradição do Pão por Deus, através de uma iniciativa que envolve alunos de várias escolas da ilha, com o objectivo de preservar e transmitir às gerações mais novas um dos costumes mais antigos da Região Autónoma da Madeira.

Ao longo do dia, a instituição recebe diversos grupos de estudantes, proporcionando-lhes a oportunidade de conhecer melhor esta tradição e saborear as iguarias típicas associadas à celebração.

Fátima Silva, presidente da Casa do Povo do Porto Santo, sublinha a importância de manter vivos os costumes regionais. "É necessário continuarmos a trabalhar o Pão por Deus, porque é uma tradição secular na Região Autónoma da Madeira", afirmou.

A responsável manifesta, contudo, preocupação com a crescente influência de outras celebrações, nomeadamente o Halloween, que considera estar a ganhar terreno em relação às tradições locais. "Sinto que, ao longo dos tempos, a tradição do Pão por Deus está a ser ultrapassada pelo Halloween, que não é nosso", lamentou.

Foi precisamente com o propósito de contrariar esta tendência que a colectividade decidiu convidar as escolas a participar nas comemorações.

Depois de receber vários alunos durante a manhã, a Casa do Povo do Porto Santo continuará a acolher outros grupos escolares ao longo da tarde, num convívio marcado pela partilha de iguarias tradicionais e pela valorização de um costume que a instituição pretende manter vivo entre as novas gerações.