Bombeiros combateram dois fogos seguidos na Camacha
Segundo foco surgiu a cerca de 50 metros do primeiro, quando os bombeiros regressavam ao quartel
Dois focos de incêndio em mato, consecutivos e a curta distância, mobilizaram esta terça-feira os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz para o sítio da Ribeirinha, na freguesia da Camacha.
O primeiro alerta foi recebido às 10h55. Para o local foram mobilizados sete operacionais, apoiados por duas viaturas de combate a incêndios. O fogo foi dado como extinto pouco depois do meio-dia.
Contudo, quando os meios já regressavam ao quartel, às 12h07, soou um novo alerta para um incêndio a cerca de 50 metros do local da primeira ocorrência.
Os bombeiros inverteram a marcha e regressaram ao local para combater as chamas. A segunda ocorrência foi dada como terminada às 13h15.
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