EB1/PE da Corujeira e Centro de Dia de Campanário celebram o Pão por Deus

A Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar da Corujeira, em parceria com o Centro de Dia de Campanário, realizou, hoje, pelas 11 horas, no pátio da escola, um encontro intergeracional para assinalar a tradição do Pão por Deus 2026.

A iniciativa reuniu alunos e utentes do Centro de Dia de Campanário num momento de convívio, partilha e valorização das tradições populares madeirenses.

Ao longo do encontro, os alunos presentearam os utentes com a interpretação de uma canção alusiva ao Pão por Deus e de outras canções tradicionais. Houve ainda lugar à partilha de um cestinho com frutos da época, oferecidos pelas famílias dos alunos, e à entrega de uma mensagem dedicada aos valores associados a esta celebração.

Mais do que assinalar uma tradição, esta iniciativa procurou reforçar os laços entre gerações, promovendo o respeito pelos mais velhos, a solidariedade, a amizade e a importância de partilhar com o próximo.

Foi uma manhã marcada pela alegria, pelo afeto e por aprendizagens significativas, demonstrando que a escola é também um espaço privilegiado para a transmissão de valores humanos e para a aproximação entre a comunidade educativa e as instituições locais.

Com esta iniciativa, a EB1/PE da Corujeira reforça o seu compromisso com uma educação integral, assente nos valores da cidadania, da solidariedade e do respeito, mantendo vivas as tradições que fazem parte da identidade cultural da Região Autónoma da Madeira.