‘Ab Initio’ com mais de 50 acusados é o assunto que faz hoje a manchete. Ministério Público está a ultimar o despacho de acusação, com o encerramento do inquérito apontado para o final do ano. Investigação envolve políticos, antigos governantes, dirigentes públicos e empresários. Em outro caso, Relação confirma absolvição de antigo gestor da TUI.

‘Capas’ resistem ao fim dos bailes é outro dos grandes destaques. Bênção das Capas continua a mobilizar centenas de finalistas madeirenses, mas os custos elevados e a mudança de hábitos estão a afastar os jovens dos tradicionais bailes. As viagens ganham a preferência dos estudantes.

Para ler, também, sucessão na UMa atrasada. Repetição de eleições atrasa novo presidente na Faculdade de Ciências Sociais. Processo gera críticas internas à Reitoria.

E, ainda, duplo tropeção para as equipas da Madeira. Nacional perdeu em Arouca (1-0), na estreia de João Henriques. Marítimo perde com Santa Clara (0-2) e agrava crise.

Por fim, dilúvio causa estragos. Chuva intensa provocou dezenas de ocorrências, com inundações, derrocadas e condicionamentos em várias estradas. Oito tubarões detectados em expedição.

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