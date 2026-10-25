Obras de mais de dois milhões concluídas na escola da Camacha

Estão concluídas as obras de reabilitação e melhoria da eficiência energética da Escola Básica com Pré-Escolar e Creche Dr. Alfredo Nóbrega Júnior, na Camacha, num investimento do Governo Regional superior a dois milhões de euros, incluindo IVA, financiado através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita amanhã, 26 de Outubro, pelas 12 horas, o estabelecimento de ensino, para conhecer os resultados da intervenção, iniciada em Julho de 2025.

Recorde-se que, em Fevereiro deste ano, durante uma visita à escola, Miguel Albuquerque tinha apontado Março como prazo para a conclusão dos trabalhos. A nota de imprensa agora divulgada confirma que a empreitada está concluída, mas não especifica a data em que terminaram efectivamente as obras.

Escola da Camacha fica ‘nova’ até Março Albuquerque destaca conforto e eficiência energética para alunos e professores

Segundo o Gabinete da Presidência do Governo Regional, a empreitada, com um custo de cerca de 1,74 milhões de euros, acrescido de IVA, contemplou a substituição de caixilharias, a instalação de sistemas fotovoltaicos para autoconsumo, a melhoria do isolamento térmico das coberturas e a renovação dos sistemas de iluminação.

Foram igualmente realizados trabalhos de reabilitação das redes de águas, esgotos, electricidade, telecomunicações e segurança contra incêndios, bem como intervenções nas zonas exteriores.

A escola passou a dispor de iluminação integralmente LED e de um sistema de produção de energia solar, que, segundo o Executivo, permitirá reduzir em cerca de 50% os gastos energéticos do estabelecimento.

A intervenção incluiu ainda o isolamento térmico e acústico de aproximadamente 150 janelas, com o objectivo de melhorar as condições de conforto nas salas e restantes espaços escolares.

O estabelecimento de ensino, dirigido por Daniel Quintal, conta actualmente com 419 alunos, 90 professores e 51 funcionários não docentes.

De acordo com o Governo Regional, a empreitada integra a política de reabilitação e beneficiação do parque escolar, visando melhorar as condições de funcionamento dos estabelecimentos de ensino e reforçar a sustentabilidade ambiental.