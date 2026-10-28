Colisão entre carro e mota faz dois feridos na Camacha
Uma colisão entre uma viatura ligeira e um motociclo provocou dois feridos ligeiros, esta tarde, no Caminho Municipal da Achadinha, na Camacha.
Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz foram accionados para o local, tendo mobilizado sete elementos para prestar assistência às vítimas. Na sequência do acidente, duas pessoas sofreram ferimentos ligeiros e foram transportadas para o hospital para receberem cuidados médicos.
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