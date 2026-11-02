Black Friday: os descontos compensam? E é possível trocar as compras?

A Black Friday realiza-se este ano a 27 de Novembro, mas muitas lojas antecipam as campanhas promocionais e prolongam-nas durante vários dias. A iniciativa, importada dos Estados Unidos e associada ao arranque das compras de Natal, tornou-se uma das principais operações comerciais do ano. Contudo, nem todos os descontos representam uma verdadeira poupança e as regras para trocar ou devolver artigos variam consoante o local da compra.

Como saber se os descontos são reais?

A legislação portuguesa determina que o desconto anunciado tenha como referência o preço mais baixo praticado pelo próprio comerciante nos 30 dias consecutivos anteriores, incluindo anteriores campanhas promocionais. Não basta comparar o preço com o valor recomendado pelo fabricante. Antes de comprar, convém acompanhar a evolução dos preços, comparar o mesmo produto em diferentes lojas e verificar o custo final, incluindo portes de envio. Um desconto elevado não significa necessariamente que se esteja perante a melhor oferta do mercado.

Que cuidados ter nas compras pela Internet?

É importante confirmar a identidade do vendedor, os contactos, a morada e o país onde está estabelecido. Nas plataformas que reúnem vários comerciantes, deve verificar-se quem é efectivamente responsável pela venda. Importa ainda consultar as condições de entrega, pagamento e devolução, bem como eventuais custos adicionais. Desconfie de ofertas demasiado vantajosas, mensagens com ligações suspeitas e páginas que imitam lojas conhecidas. A factura, a confirmação da encomenda e os anúncios promocionais devem ser guardados.

Posso trocar um artigo comprado numa loja física?

Depende. Quando o produto não apresenta defeitos, o comerciante não é legalmente obrigado a aceitar a troca ou devolução apenas porque o consumidor mudou de ideias, escolheu o tamanho errado ou deixou de gostar do artigo. Essa possibilidade depende das condições comerciais da loja. Antes de pagar, convém esclarecer o prazo disponível, se os produtos em promoção estão abrangidos e se a devolução é feita em dinheiro, através de vale ou mediante troca por outro artigo. As condições anunciadas devem ser cumpridas.

E nas compras pela Internet?

Nas compras à distância efectuadas a comerciantes profissionais, o consumidor dispõe, em regra, de 14 dias após a recepção do produto para desistir da compra, sem necessidade de apresentar justificação. Depois de comunicar essa decisão, dispõe de mais 14 dias para devolver o artigo. Os custos de devolução podem ficar a seu cargo, desde que tenha sido previamente informado. Existem excepções, nomeadamente produtos personalizados, bens perecíveis e determinados artigos selados que não possam ser devolvidos por razões de higiene depois de abertos. A utilização excessiva do produto pode justificar uma redução do valor reembolsado.

Quando é devolvido o dinheiro?

O comerciante deve, em regra, reembolsar o consumidor no prazo de 14 dias após ser informado da desistência, podendo aguardar pela recepção do artigo ou pela apresentação de prova do seu envio. O reembolso deve ser efectuado pelo mesmo meio de pagamento utilizado na compra, salvo acordo expresso em contrário. O valor inclui os custos de entrega iniciais, até ao montante correspondente à modalidade de envio normal mais económica disponibilizada pelo vendedor.

Os artigos em promoção têm garantia?

Sim. A Black Friday não suspende os direitos dos consumidores. Em Portugal, os bens móveis novos beneficiam, em regra, de três anos de garantia legal. Perante um defeito ou falta de conformidade, o consumidor pode exigir a reparação ou substituição e, nas condições previstas na lei, a redução do preço ou a resolução do contrato. Se o problema se manifestar nos primeiros 30 dias após a entrega, pode optar pela substituição imediata ou pela resolução do contrato, com devolução do dinheiro. A indicação de que não são aceites trocas de artigos em promoção não elimina estes direitos.

E se as compras forem prendas de Natal?

A antecipação das compras exige atenção aos prazos. Nas encomendas pela Internet, os 14 dias para desistir começam a contar da recepção do artigo e não do dia em que a prenda é aberta. Assim, uma compra efectuada durante a Black Friday pode já estar fora do prazo legal de desistência quando chegar o Natal. Para permitir trocas depois de 25 de Dezembro, é aconselhável escolher estabelecimentos que disponibilizem prazos comerciais alargados, confirmando previamente as respectivas condições. Os direitos associados a produtos defeituosos mantêm-se independentemente da época da compra.