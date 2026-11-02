FIFA visita estádios portugueses que vão receber jogos

Uma equipa multidisciplinar da FIFA está em Portugal para acompanhar os preparativos para o Mundial2030, com visitas aos estádios do Benfica, do FC Porto e do Sporting, revelou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O programa arrancou esta segunda-feira, no Estádio José Alvalade, seguindo-se, na terça-feira, o Estádio da Luz, ambos em Lisboa, e, na sexta-feira, o Estádio do Dragão, no Porto.

Além de visitar os três estádios lusos que vão receber a maior competição de futebol a nível mundial, os elementos da FIFA também vão analisar unidades hoteleiras e instalações candidatas a centros de treino para receber os participantes.

A coordenação das atividades e articulação entre as diferentes entidades envolvidas está a cargo da FPF, através da equipa dedicada à preparação e organização do Mundial2030, que esteve hoje representada pelo secretário-geral Rui Caeiro.

André Bernardo, membro da direção do Sporting, esclareceu as valências do Estádio José Alvalade, todos os melhoramentos que foram feitos desde a última visita e que "impressionaram a FIFA", segundo realçou a FPF no seu site na Internet, além de todas as obras que estão em curso e que vão potenciar ainda mais o recinto leonino, muita delas estarão concluídas em janeiro.

Além do estádio dos 'leões', a visita de hoje contemplou ainda a Academia Cristiano Ronaldo, o Estádio Nacional, o Estádio do Restelo, o Estádio do Real SC e o Estádio Pina Manique.

No arranque dos trabalhos, estiveram presentes os elementos das equipas do Benfica e do FC Porto alocadas ao Mundial2030 e que participaram no dossiê de candidatura.

Heimo Schirgi, diretor de Operações de Eventos da FIFA, fez um balanço positivo desta primeira jornada, destacando o trabalho desenvolvido em Portugal, a cooperação institucional e o alinhamento entre os diferentes parceiros.

"Tem sido uma visita extremamente interessante, que nos permite ver todo o trabalho que já foi realizado e discutir o que ainda precisa de ser feito para que Portugal sedie o Campeonato do Mundo da maneira mais bem-sucedida possível", afirmou.

O responsável da FIFA sublinhou a importância da colaboração entre o Governo, a Federação Portuguesa de Futebol, os clubes e os municípios, considerando que existe "uma integração muito sólida" entre todas as partes.

"Todos parecem trabalhar em sintonia, partilhando a mesma visão, e esse é o aspeto mais importante", destacou Heimo Schirgi, que reconheceu também a existência de trabalho ainda por realizar, mas manifestou confiança na capacidade de Portugal para concretizar os ajustamentos necessários.

"A infraestrutura básica já existe, e há uma clara disposição para implementar as modificações que se revelem necessárias. Conhecendo a história de Portugal e o seu percurso na organização de grandes eventos, tenho a certeza de que tudo será concluído", acrescentou.

Pedro Machado, secretário de Estado do Turismo, sublinhou a importância do Mundial2030 para a projeção internacional de Portugal e para a economia nacional.

"Portugal já nos habituou a estar à altura do desafio de organizar grandes competições internacionais. O Mundial de Futebol é, por si só, um evento de extraordinária importância, quer do ponto de vista do posicionamento de Portugal e da marca Portugal, quer pela capacidade de atrair públicos ao nosso país", afirmou.

Já António Laranjo, diretor e coordenador da equipa da FPF responsável pela preparação do Mundial2030, destacou a importância do reconhecimento, por parte da FIFA, do trabalho desenvolvido e do alinhamento existente entre as diferentes entidades.

O programa prossegue na terça-feira, com a visita Estádio da Luz, e na sexta-feira, a equipa multidisciplinar desloca-se ao Estádio do Dragão, no Porto, completando a visita aos três recintos portugueses que integram o projeto do Campeonato do Mundo de 2030, que Portugal vai coorganizar com Espanha e Marrocos.