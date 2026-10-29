Pouca castanha, seca e com "bichado" marca campanha no concelho de Bragança
A campanha da castanha está a ser um "desastre" para vários agricultores do concelho de Bragança, que apontaram ontem à Lusa quebras significativas, fruto pequeno, seco e "bichado", devido às temperaturas e à falta de água.
Na aldeia de Salsas, Pedro Zoio não está contente com o que vê. "Estamos a começar, mas está um desastre. Não existem castanhas nos castanheiros, os ouriços ficaram pequenos, as castanhas, as poucas que há, não cresceram", descreveu.
A campanha já começou, mas o agricultor apanhou até hoje apenas "30 quilos" do fruto, porque embora os castanheiros tenham "muitos ouriços", estão "sem castanhas".
"Estão agora a começar a cair as poucas que há. (...) Eu dou a volta aos castanheiros e não vejo castanhas nem em cima, nem em baixo", afirmou.
A chuva que caiu no mês de agosto e em setembro fazia prever, segundo disse, um bom ano de castanha, mas não se veio a confirmar, prevendo uma quebra de "60 a 70%".
"Não prevejo um bom ano de castanha, nem de longe, nem de perto. O ano passado já foi mau, este ano ainda vai ser pior, ou seja, de ano para ano, cada vez é pior", vincou.
Para João Condado, produtor de castanha na aldeia de Vilarinho, a campanha deste ano "pior seria impensável", estimando que possa ter uma quebra de produção de 40%.
O fruto, afirmou, está "bastante seco", devido às temperaturas elevadas e à falta de chuva, e há castanha, nomeadamente das variedades precoces, que está "bichada" ou com "fungo".
"Há pouca e o calibre é pequeno, devido às condições atmosféricas. No verão pouco choveu e então as temperaturas foram elevadas e fez com que a castanha não desenvolvesse", lamentou.
A situação também não é melhor para Marcelino Rodrigues. O agricultor de Meixedo ainda não começou a apanha da castanha, mas salientou que a campanha está "muito mal".
"Ainda não apanhei nada, mas diz que são pequenas, estão furadas, que têm tudo, há poucas, segundo ouço", disse.
Segundo explicou à Lusa Abel Pereira, presidente da Arborea - Associação Agro-florestal e Ambiental da Terra Fria Transmontana, o calor está a tardar a queda dos ouriços e um "período quente prolongado" foi favorável ao aparecimento de "bichado".
A juntar à falta de qualidade, apontada pelos produtores, também o preço está "aquém de anos anteriores", estando entre 1,2 e 1,5 euros o quilo, podendo, nalguns casos, chegar a 1,8 euros.
Segundo o engenheiro Abel Pereira, num ano bom, o preço da castanha de maior calibre já deveria custar mais de dois euros.
Bragança e Vinhais, no distrito de Bragança, são os maiores produtores de castanha do país.
Numa boa campanha, no concelho de Bragança são produzidas 20 mil toneladas e no concelho de Vinhais entre 15 a 20 mil toneladas.