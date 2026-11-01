Miguel Albuquerque cancela visita à Festa da Castanha

O presidente do Governo Regional acaba de cancelar a visita à Festa da Castanha, que se realiza, neste fim-de-semana, no Curral das Freiras.

O gabinete de Miguel Albuquerque acaba de divulgar essa informação, justificando a decisão com as condições meteorológicas desfavoráveis, que se fazem sentir.

O mau tempo tem provocado pequenos deslizamentos de terras e queda de pedras, ao longo do percurso de acesso àquela freguesia, o que compromete a segurança.

Miguel Albuquerque tinha presença agendada para as 15 horas.