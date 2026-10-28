Acidente entope Via Rápida em Santa Rita

O que parecia ter sido apenas mais um congestionamento devido a trânsito intenso, aconteceu afinal um acidente na subida de Santa Rita, na Via Rápida.

Neste momento, todo o trânsito está bastante congestionado desde essa subida até ao nó de Câmara de Lobos, com duas filas a passarem as viaturas em conta-gotas

Foto Google Maps

Nenhuma das corporações de bombeiros nas imediações (BVCL e BSF) foi chamada para este acidente, deduzindo que se tratará apenas de chapa batida.