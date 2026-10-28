Acidente entope Via Rápida em Santa Rita
O que parecia ter sido apenas mais um congestionamento devido a trânsito intenso, aconteceu afinal um acidente na subida de Santa Rita, na Via Rápida.
Neste momento, todo o trânsito está bastante congestionado desde essa subida até ao nó de Câmara de Lobos, com duas filas a passarem as viaturas em conta-gotas
Nenhuma das corporações de bombeiros nas imediações (BVCL e BSF) foi chamada para este acidente, deduzindo que se tratará apenas de chapa batida.
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