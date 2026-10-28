Via Expresso condicionada entre o túnel da Cruz e a ponte dos Moinhos

A circulação automóvel na Via Expresso (VEI) vai estar condicionada entre o fim do túnel da Cruz e a ponte dos Moinhos, devido a trabalhos de reparação do pavimento.

De acordo com um aviso divulgado pela Via Expresso, o condicionamento deverá decorrer entre amanhã, dia 29 de Outubro, e 4 de Novembro, abrangendo o troço situado entre os quilómetros 9,3 e 9,93. Os trabalhos estarão devidamente sinalizados no local, sendo solicitado aos condutores que cumpram a sinalização e as indicações transmitidas pelas equipas responsáveis pela intervenção.

A concessionária apela ainda à compreensão dos automobilistas pelos eventuais constrangimentos causados durante o período de execução dos trabalhos.