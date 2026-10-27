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Madeira

Trânsito lento na Via Rápida

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O trânsito está a registar fortes constrangimentos, esta terça-feira, na Via Rápida, no sentido Machico–Ribeira Brava, com filas nos troços entre a Cancela e o Caniço e entre a Pestana Júnior e a Boa Nova.

Segundo a aplicação InfoVias, entre a Cancela e o Caniço, a fila de veículos estende-se do quilómetro 24 ao quilómetro 21, num total de três quilómetros.

Também no troço entre a Pestana Júnior e a Boa Nova se verificam dificuldades na circulação, com uma fila entre os quilómetros 18 e 16,2, correspondente a cerca de 1,8 quilómetros de congestionamento.

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