O Flamengo, treinado pelo português Leonardo Jardim, empatou hoje na visita ao Coritiba (2-2), em jogo da 37.ª e penúltima jornada do campeonato brasileiro de futebol, quase uma semana depois da revalidação do título.

O capitão Pedro (45+3 minutos), de penálti, e o suplente Samuel Lino (63) marcaram os golos dos visitantes, sendo que, pelo meio, o luso Josué ainda colocou os anfitriões em vantagem (19) e assistiu para o tento de Tinga (65).

Pedro alcançou o colombiano Kevin Viveros, do Athletico Paranaense, no topo dos melhores marcadores, cada um com 21 golos, numa prova em que o Flamengo comanda com 81 pontos e voltou a empatar.

Em 21 de novembro, os cariocas garantiram o nono título de campeão brasileiro da sua história, e segundo consecutivo, após a igualdade no terreno do recém-campeão sul-americano Palmeiras (1-1), orientado pelo português Abel Ferreira, que leva 74 pontos e terminará na vice-liderança.

Situado a meio da classificação e com a permanência antecipadamente assegurada, o Coritiba mantém-se na 12.ª posição, com 46 pontos.