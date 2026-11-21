Leonardo Jardim conquistou hoje o campeonato brasileiro de futebol ao serviço do Flamengo, mas só à segunda tentativa, após uma época no Cruzeiro, ao qual chegou depois de uma carreira na Europa e no Médio Oriente. O treinador já foi questionado se continua mais uma época e garantiu que, para já, vai conversar com o Flamengo depois de terminar a época.

"EXTRAORDINÁRIA" Leonardo Jardim avalia campanha do Flamengo no Brasileirão 2026. 🎥 @paulo_bml https://t.co/GW5d56ymCP — 365Scores Brasil (@365ScoresBR) November 21, 2026

Aos 52 anos, o treinador filho de pais emigrantes portugueses, nascido em 01 de agosto 1974, na cidade venezuelana de Barcelona, ergueu um dos títulos mais saborosos da carreira, face à competitividade e ao desgaste da prova e pelo 'Fla', campeão pela nona vez, ser o clube com mais adeptos do Brasil. Para Jardim, foi o 10.º troféu da carreira.

O início do caminho para a reedição da proeza do compatriota Jorge Jesus no comando dos cariocas e logo no reduto do rival Palmeiras, que é orientado por outro conterrâneo Abel Ferreira (duas vezes campeão), ficou marcada por alguma polémica, já que Jardim alegou precisar de tratar da sua saúde física e mental, além de ter mais tempo para a família, para deixar o clube de Belo Horizonte há pouco mais de 11 meses.

Contudo, três meses depois, mais concretamente em 04 de março último, causou surpresa ao comprometer-se com o clube carioca, até dezembro de 2027, rendendo no cargo Filipe Luís.

Se ao leme da 'raposa', em 2025, não foi além do terceiro lugar no Brasileirão, ficando um passo da final da Taça do Brasil, este ano reinou no Brasileirão, nomeadamente depois de assumir, à 26.ª jornada, uma liderança que nunca mais perdeu, já depois de ter conquistado o campeonato carioca, no primeiro jogo.

Leonardo Jardim foi questionado se fica no Flamengo em 2027 e desconversou: “no futebol nunca se sabe o que será do futuro” https://t.co/swUdfHkhf7 — Raisa Simplicio (@simpraisa) November 21, 2026

Antes de atravessar o Oceano Atlântico, a carreira já estava consolidada com troféus, com destaque para a Liga francesa erguida nos franceses do Mónaco, em 2016/17, ao lado dos compatriotas João Moutinho, Bernardo Silva e Ivan Cavaleiro.

Mas, o caminho como treinador principal iniciou-se na Madeira, no Camacha, em 2003/04, na extinta segunda divisão B, que lhe permitiu dar o 'salto' para o Desportivo de Chaves, já para lá da segunda metade da temporada 2007/08.

Campeão brasileiro, Leonardo Jardim falou sobre a trajetória do Flamengo até o título. #Futebol #Brasileirão #Flamengo https://t.co/vRaIvT4hdq — ge (@geglobo) November 21, 2026

Jardim acabou por deixar os transmontanos para adicionar o primeiro troféu ao seu palmarés, em 2009/10, no comando do Beira-Mar, pelo qual conquistou a segunda divisão, seguindo-se a estreia no principal escalão do futebol português com os 'auri-negros'.

Assegurou a permanência do emblema de Aveiro e foi contratado pelo Sporting de Braga, porém, foi na primeira aventura pelo estrangeiro, mais concretamente na Grécia, que foi feliz, vencendo a Taça e fazendo do Olympiacos campeão nacional, com Paulo Machado na equipa.

Na época seguinte, em 2013/14, regressaria a Portugal pela porta do Sporting, sem sucesso, e rumou, então, a França para permanecer seis temporadas e colocar um ponto final na hegemonia do Paris Saint-Germain.

A segunda saída de Portugal foi para abraçar um desafio menos aliciante em termos competitivos, mas certamente muito vantajoso financeiramente, embora tenha sido logo bem-sucedido nos sauditas do Al Hilal, em 2021/22, conquistando o campeonato, a Liga dos Campeões asiática e a Supertaça, esta última numa final decidida nos penáltis, contra o Al Faisaly, então de Daniel Ramos.

Apesar dos três 'cetros', Jardim deixou a Arábia Saudita e rumou aos 'vizinhos' Emirados Árabes Unidos para orientar o Al Ahli e, à semelhança da experiência na Arábia Saudita, foi logo campeão.

Continuando no Golfo Pérsico, o Al Rayyan, do Qatar, foi o desafio seguinte, antes de regressar novamente ao campeonato dos Emirados, mas agora para assumir o leme do Al Ain, uma curta passagem, face à decisão de atravessar a Europa e o Atlântico, no início de fevereiro de 2025.

António Vieira, José Barros e Diogo Dias são portugueses e parceiros de longa data de Leonardo Jardim, além dos brasileiros Márcio Torres e Thiago Eller, Artur Peixoto, Junior Bezerra e Fábio Pacobahyba, todos da comissão permanente do clube.