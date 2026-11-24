O Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) atribuiu hoje ao Senegal o título na Taça das Nações Africanas (CAN) de futebol de 2025, que conquistou em campo a Marrocos e perdeu após um protesto apresentado pelos organizadores do torneio.

O júri de apelo da Confederação Africana de Futebol (CAF) decidiu em 17 de março retirar o título ao Senegal, declarando Marrocos vencedor da mais importante prova africana de seleções, devido aos incidentes ocorridos na final da CAN2025, durante a qual os senegaleses chegaram a abandonar o relvado perto do fim do tempo regulamentar.

A federação senegalesa recorreu para o TAS e o tribunal sediado em Lausana, na Suíça, reverteu hoje, por unanimidade, a decisão do organismo continental, atribuindo o título de campeão africano ao Senegal, que venceu o encontro disputado em 18 de janeiro, em Rabat, por 1-0, após prolongamento, graças a um golo marcado pelo médio Pape Gueye, aos 94 minutos.

O TAS considerou que o regulamento no qual o júri de apelo da CAF se baseou para punir os 'leões de Teranga' "só poderia ser aplicado se o árbitro tivesse apitado para determinar o fim da partida, o que implicaria a derrota do Senegal, mas não foi isso que aconteceu".

Jogadores, treinadores e dirigentes do Senegal abandonaram o relvado do estádio Príncipe Moulay Abdallah em protesto contra a decisão do árbitro Jean-Jacques Ndala de assinalar uma grande penalidade favorável a Marrocos, poucos minutos depois de ter interrompido uma jogada da qual resultou um golo dos senegaleses.

Após o reatamento do encontro, após mais de 15 minutos de interrupção, o avançado Brahim Díaz, melhor marcador do torneio, com cinco golos, desperdiçou o castigo máximo, colocando a bola nas mãos do guarda-redes Édouard Mendy com um remate à 'Panenka', no último lance do tempo regulamentar.

Mais de 10 meses após a polémica final da CAN2025, o TAS reverteu a decisão da CAF, sustentando que o árbitro "não cometeu nenhum erro de direito" ao ordenar o reinício do jogo após os incidentes, mas a federação marroquina ainda pode recorrer para o Tribunal Federal Suíço, que se pronuncia apenas sobre questões processuais.

O triunfo do Senegal na final frente à seleção anfitriã apenas tem paralelo em três das 35 edições da Taça das Nações Africanas, duas delas protagonizadas pelo Gana, na Tunísia, em 1965, e na Líbia, em 1992. Em 2000, os Camarões conquistaram o título diante da Nigéria, que coorganizou o torneio com o Gana.