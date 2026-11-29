O Partido Popular (direita) e o Vox (extrema-direita) atingiram maioria absoluta nas eleições legislativas realizadas hoje em Espanha, segundo o número estimado de lugares alcançados no parlamento quando estavam contados cerca de 60% dos votos.

O PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, tinha 31,84% dos votos, correspondendo a 134 eleitos, enquanto o Partido Socialista (PSOE), do primeiro-ministro Pedro Sánchez era a segunda força mais votada, com 29,52% dos votos e 117 eleitos.

O Vox (extrema-direita), presidido por Santiago Abascal, tinha 15,63% dos votos e 50 lugares no parlamento.

A maioria absoluta exige 176 deputados.