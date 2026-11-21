Leonardo Jardim é campeão brasileiro
O técnico madeirense e a sua equipa técnica levaram o Flamengo ao bis no Brasileirão
Bastava um empate na casa do segundo classificado para o Flamengo se consagrar bi campeão do Brasileirão e foi isso mesmo que aconteceu esta noite.
Os comandados do técnico Leonardo Jardim, nascido na Venezuela mas criado em Santa Cruz, bem como da sua equipa técnica, sofreram para alcançar o empate em casa do Palmeiras.
A equipa do outro técnico português, Abel Ferreira, marcou primeiro por Jhon Arias, aos 12 minutos, tendo o Flamengo marcado por Lino aos 76 minutos.
A festa faz-se de rubro negro e com selo madeirense.