O Partido Popular (PP, direita) de Espanha lidera os resultados das eleições legislativas espanholas de hoje quando estão contados cerca de 40% dos votos.

Segundo os resultados oficiais, neste momento da contagem o PP tinha 31,28%, o partido Socialista (PSOE), atualmente no governo, tinha 29,88% e o Vox (extrema-direita) chegava aos 15,2%.

As sondagens das últimas semanas e projeções divulgadas hoje ao início da noite dão a vitória ao PP nestas eleições, sem maioria absoluta, que poderá alcançar com uma aliança com o Vox.

Os dois partidos governam em quatro regiões autónomas e admitiram coligar-se a nível nacional após as legislativas de hoje para tirar a esquerda do Governo e pôr fim a oito anos de executivos liderados pelo PSOE, do atual primeiro-ministro, Pedro Sánchez.