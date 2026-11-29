Um homem, na faixa etária dos 30 anos, foi agredido por quatro indivíduos, esta tarde, na Rua do Ribeirinho de Baixo, no Funchal.

Segundo foi possível apurar, a vítima terá sido cercada pelo grupo, que lhe desferiu vários socos e pontapés. Durante as agressões, os indivíduos terão ainda utilizado uma garrafa de vidro para atingir o homem na zona das costas.

Após a agressão, os quatro suspeitos abandonaram o local.

O homem foi socorrido pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, apresentando um corte sangrante na região lombar. Depois de receber os primeiros cuidados no local, foi transportado para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Veja o vídeo

O vídeo foi desfocado de forma a salvaguardar a identidade dos intervenientes.