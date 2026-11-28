O deputado do Juntos Pelo Povo (JPP), Filipe Sousa, apresentou na Assembleia da República um Voto de Congratulação ao treinador Leonardo Jardim pela conquista do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2026, ao serviço do Flamengo, e pelo seu percurso desportivo nacional e internacional.

Leonardo Jardim é campeão brasileiro O técnico madeirense e a sua equipa técnica levaram o Flamengo ao bis no Brasileirão

Com esta conquista, Leonardo Jardim soma cinco campeonatos nacionais em cinco países diferentes: Grécia, França, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Brasil.

Para Filipe Sousa, este reconhecimento assume um significado muito especial para a Madeira e, particularmente, para o concelho de Santa Cruz, onde Leonardo Jardim cresceu e deu os primeiros passos no futebol.

"É com enorme orgulho que vemos um filho de emigrantes portugueses, que cresceu entre nós e iniciou a sua carreira nos modestos campos de futebol da Madeira, chegar tão longe. Leonardo Jardim é um exemplo para os nossos jovens e merece o reconhecimento do Parlamento português", afirma o deputado em comunicado.

Leonardo Jardim iniciou o seu percurso desportivo no Santacruzense, passando posteriormente por vários clubes madeirenses, até assumir o comando técnico da Associação Desportiva da Camacha, em 2003.

Em Portugal, orientou ainda o Grupo Desportivo de Chaves, o Beira-Mar, o Sporting de Braga e o Sporting Clube de Portugal.

A sua carreira internacional levou-o ao Olympiacos, da Grécia; ao AS Monaco, do campeonato francês; ao Al-Hilal, da Arábia Saudita; ao Shabab Al-Ahli e ao Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos; ao Al-Rayyan, do Qatar; e, mais recentemente, ao Cruzeiro e ao Flamengo, no Brasil.

Entre os principais feitos da sua carreira destacam-se a conquista do campeonato francês e a chegada às meias-finais da Liga dos Campeões, ao serviço do Monaco, bem como a conquista da Liga dos Campeões Asiáticos, ao serviço do Al-Hilal.

Leonardo Jardim tornou-se também o quarto treinador português a conquistar o Campeonato Brasileiro, juntando-se a Jorge Jesus, Abel Ferreira e Artur Jorge.

Filipe Sousa recorda igualmente as homenagens promovidas pelo Município de Santa Cruz, em 2017 e em 2023, em reconhecimento dos sucessos alcançados pelo treinador.

Quem conhece as dificuldades com que os pequenos clubes da Madeira trabalham sabe dar o devido valor a este percurso. Leonardo Jardim começou nos mesmos campos onde ainda hoje centenas de crianças madeirenses aprendem a jogar futebol. O seu exemplo demonstra que nascer ou crescer numa ilha não tem de ser uma limitação à concretização dos nossos sonhos". Filipe Sousa

Com esta iniciativa parlamentar, o JPP pretende que a Assembleia da República reconheça publicamente o mérito de Leonardo Jardim, o seu contributo para o prestígio do futebol português e a sua ligação à Madeira e ao concelho de Santa Cruz, estendendo a homenagem à sua equipa técnica.

"Leonardo Jardim nunca esqueceu a terra onde cresceu. Também nós temos o dever de reconhecer e homenagear aqueles que, pelo seu trabalho e mérito, dignificam a nossa terra além-fronteiras. É um orgulho para Santa Cruz, para a Madeira, para Portugal e para as nossas comunidades emigrantes espalhadas pelo mundo", conclui Filipe Sousa.