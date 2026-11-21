Leonardo Jardim tornou-se hoje no quarto treinador português a conquistar o Brasileirão, num historial inaugurado por Jorge Jesus, no que foi o quinto título de campeão nacional de futebol do madeirense, em cinco países diferentes.

O Flamengo sagrou-se bicampeão brasileiro, depois do cetro conquistado em 2025 por Filipe Luís, atual treinador do Mónaco, clube no qual Leonardo Jardim alcançou, precisamente, o seu mais importante troféu, o de campeão francês, em 2016/17, então com uma 'super' equipa.

O jovem Kylian Mbappé despontava nesse plantel monegasco, que incluía 'estrelas' como Radamel Falcao, Bernardo Silva, Fabinho e João Moutinho.

O técnico luso juntou, então, esse cetro na Ligue 1 ao campeonato grego, que conquistara ao serviço do Olympiacos, na época 2012/13.

Foi terceiro triunfo seguido do emblema do Pireu, de uma série de sete, com Leonardo Jardim, que contou com jogadores como Paulo Machado, Fejsa, Pablo Contreras e Pantelic, a ser afastado do comando técnico em janeiro, dando lugar a Michel.

O treinador madeirense, que nasceu na Venezuela, rumou, depois ao Sporting, levando os 'leões' ao segundo lugar da I Liga 2013/14, atrás do Benfica, antes de sete temporadas no Mónaco.

Após uma pausa na carreira, na sequência da saída do emblema do principado em 2020, Jardim voltou ao ativo e aos sucessos, conquistando dois títulos de campeão em épocas seguidas, pelo Al Hilal, na Arábia Saudita, em 2021/22, e pelo Shabab Al-Ahli, nos Emirados Árabes Unidos, em 2022/23.

Agora, volta a celebrar um campeonato, pelo Flamengo, impondo-se ao Palmeiras, de Abel Ferreira, na segunda experiência no Brasil, depois do terceiro lugar no Cruzeiro, na época passada.

Jardim assegurou o quinto cetro luso nos últimos oito anos no campeonato brasileiro, num histórico iniciado em 2019 por Jesus, também no 'mengão', e prolongado por Abel Ferreira, em 2022 e 2023, no 'verdão', e Artur Jorge, no Botafogo, em 2024.

Este Brasileirão deixa Jardim a apenas um título de campeão no estrangeiro de José Mourinho, atual treinador do Real Madrid, que ainda é o único a vencer em Espanha, pelos 'merengues' (2011/12), em Inglaterra, onde foi tricampeão com o Chelsea (2004/05, 2005/06 e 2014/15), e em Itália, 'bisando' pelo Inter Milão (2008/09 e 2009/10).

Os técnicos portugueses somam triunfos nos escalões principais de 46 nações, três dos quais na América do Sul, com Bolívia e Equador, além do recentemente descoberto destino do Brasil.

Na Europa, há marca lusa em 17 nações, tais como Arménia, Áustria, Bulgária, Chipre, Eslovénia, Espanha, Grécia, França, Inglaterra, Israel, Itália, Luxemburgo, Malta, Roménia, Rússia, Suíça e Ucrânia, faltando a Alemanha para completar a senda vitoriosa nos cinco campeonatos mais mediáticos daquele continente.

Com seis títulos egípcios pelo Al Ahly, Manuel José também merece destaque em África, acima dos cinco cetros angolanos de Bernardino Pedroto - três no ASA e dois com o Petro Luanda.

Na Ásia, além da Arábia Saudita, Bahrain, China, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Hong Kong, Indonésia, Líbano, Macau, Malásia, Maldivas, Qatar e Vietname também receberam sucesso luso.

Se não há qualquer êxito na Oceânia, o historial na América do Norte resume-se ao 'bis' de Guilherme Farinha na Costa Rica, em representação do Alajuelense, em 1999/00 e 2000/01, e ao triunfo de Pedro Caixinha no México, com o Santos Laguna, em 2014/15.