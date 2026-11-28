A Ordem dos Nutricionistas exige uma solução urgente para a situação dos estágios profissionais na Região Autónoma da Madeira (RAM), que se arrasta desde 1 de Março de 2024 e continua a deixar os candidatos ao acesso à profissão sem a remuneração legalmente prevista.

Em comunicado, a Ordem manifesta a sua preocupação com a ausência de uma resposta por parte das entidades regionais competentes, sublinhando que tem procurado resolver o problema através de reuniões e contactos com vários responsáveis políticos e institucionais.

Entre os interlocutores identificados estão os antigos e actuais titulares da Secretaria Regional da Saúde, Pedro Ramos e Micaela Freitas, os membros dos Conselhos de Administração do SESARAM e a Secretária Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido.

A Ordem considera particularmente incompreensível que a Madeira, que historicamente assegurava a remuneração dos estágios profissionais mesmo quando não existia essa obrigação legal, tenha deixado de o fazer precisamente quando a legislação passou a determinar o respetivo pagamento.

Segundo a organização, esta situação coloca a Região numa posição isolada a nível nacional, sendo a única que não assegura o cumprimento desta obrigação.

Também a proposta da Secretaria Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, que prevê a aplicação do valor de remuneração definido a nível nacional, não reúne a concordância da Ordem. A instituição entende que esta solução não contempla devidamente as especificidades da autonomia político-administrativa da Madeira nem os mecanismos de diferenciação necessários para compensar os constrangimentos associados à insularidade.

A ausência de uma solução tem, segundo a Ordem dos Nutricionistas, consequências directas na capacidade de atracção e fixação de profissionais na Região, penalizando os jovens licenciados e dificultando o regresso dos nutricionistas madeirenses que pretendem iniciar ou desenvolver a sua carreira profissional na sua terra natal.

Perante este cenário, a Ordem considera que o problema não pode continuar sem resposta e volta a apelar à adopção de uma solução urgente, justa e ajustada à realidade regional, que garanta condições dignas e equitativas aos candidatos a estágio de acesso à profissão.